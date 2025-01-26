قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم تألق مرموش وصلاح.. المصريون يكتبون التاريخ على ملاعب البريميرليج
ازدهار حركة الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم واستقبال آلاف السائحين
استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
تراجع أسعار الأرز اليوم الأحد بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟
الرعاية الصحية: 3 ملايين فحص طبي شامل مجاني من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة
لو مش قدها بلاش.. تعليق قوي لـ شوبير على عقوبات رابطة الأندية ضد الزمالك
أسعار الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025
2600 مدير مدرسة يشاركون في الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية.. اليوم
اليوم فقط ..تخفيضات على تذاكر الطيران تصل لـ 50%
جثة تحت البلاط .. تفاصيل مرعبة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بالقاهرة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده الآن يقضي جميع حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
رئيس هيئة الرقابة المالية: شهادات الكربون تساهم في تمويل المناخ في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أشعلت خلافا بين إسرائيل وحماس.. كيف هددت أربيل يهود صفقة تبادل الأسرى؟

أربيل يهود
أربيل يهود
محمد الصاحى
×

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود مفاوضات تجري خلف الكواليس لحل قضية المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية حماس أربيل يهود التي تصر إسرائيل على الإفراج عنها قبل يوم السبت المقبل، وربطت عودة سكان قطاع غزة إلى الشمال بالإفراج عنها.

وشهد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، خلافا يهدد باستمرار تنفيذ بنوده بعد اعتراض إسرائيل على عملية تسليم عدد من المحتجزات، السبت، دون أن تكون من بينهن أربيل يهود.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، حركة حماس أنها لم تلتزم باتفاق التبادل مع إسرائيل، إذ أفرجت عن المجندات قبل المدنيات الإسرائيليات القابعات في الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطنية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود.

وردا على ما أعلنته إسرائيل أعلن مصدر مصري مطلع بأنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود على قيد الحياة وأنه سيتم الإفراج عنها يوم السبت المقبل.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل طلبت من الوسطاء العمل على إطلاق سراح أربيل يهود (29 عاما) قبل يوم السبت بشكل منفصل، وأنه إذا أفرج عنها فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.

من جانبه قال مصدر في حركة الجهاد الفلسطينية لوسائل إعلام عربية: "إن الإفراج عن أربيل يهود سيتم ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها، وإن أربيل يهود هي أسيرة لدى سرايا القدس (الذراع العسكرية للحركة) بصفتها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي".

من هي أربيل يهود

وأربيل يهود إسرائيلية كانت تعيش في كيبوتس (مستوطنة) نير عوز في غلاف قطاع غزة وتبلغ من العمر 29 عاما.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن أربيل اختطفت من منزلها مع صديقها "أرييل كونيو" الذي كان يعيش في الكيبوتس أيضا.

وخلال عملية 7 أكتوبر قتل دوليف يهود شقيق أربيل الأكبر ولم تكن إسرائيل تعرف مصيره حتى عثر على جثته في نير عوز وتم التعرف على رفاته في 3 يونيو 2024.

تعمل أربيل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس أشكول الإقليمي في غلاف غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها ليست بحوزة حركة حماس وإنما فصيل آخر.

إسرائيل حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار أربيل يهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر مرموش

تصرّف غير مألوف.. «جوارديولا» يفاجئ عمر مرموش بعد مباراة تشيلسي

باقات الانترنت

تنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين .. اعرف طريقة استخراجه وموعد التطبيق

صورة من اللقاء

جوارديولا يشيد بـ عمر مرموش بعد أول ظهور مع مانشستر سيتي

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم الأحد 26-1-2025

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

التشكيل المتوقع للأهلي وبيراميدز في لقاء اليوم

الأهلي وبيراميدز

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

عبد الحميد حسن

أمير هشام: عبدالحميد حسن تعرض لضغوط شديدة.. ولم يكن يتوقع رحيله عن الأهلي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بديرب نجم وأبو كبير

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بسعر باهظ.. أنغام تثير الجدل بفستان مرصع بالكريستالات في عيد ميلادها

انغام
انغام
انغام

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز
الاء عبد العزيز

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام للشاب والفتاة والزوجين والمطلقة والأرملة

تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام
تفسير رؤية الأم المتوفية في المنام

فيديو

قُبلة عبدالله الرويشد - قُبلة أنغام

بعد أزمة أنغام وعبدالمجيد عبدالله.. قُبلة جديدة لـ عبدالله الرويشد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد