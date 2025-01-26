أشعلت خلافا بين إسرائيل وحماس.. كيف هددت أربيل يهود صفقة تبادل الأسرى؟

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود مفاوضات تجري خلف الكواليس لحل قضية المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية حماس أربيل يهود التي تصر إسرائيل على الإفراج عنها قبل يوم السبت المقبل، وربطت عودة سكان قطاع غزة إلى الشمال بالإفراج عنها.

وشهد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، خلافا يهدد باستمرار تنفيذ بنوده بعد اعتراض إسرائيل على عملية تسليم عدد من المحتجزات، السبت، دون أن تكون من بينهن أربيل يهود.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، السبت، حركة حماس أنها لم تلتزم باتفاق التبادل مع إسرائيل، إذ أفرجت عن المجندات قبل المدنيات الإسرائيليات القابعات في الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطنية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود.

وردا على ما أعلنته إسرائيل أعلن مصدر مصري مطلع بأنه تم إبلاغ الوسيط المصري والقطري، أن أربيل يهود على قيد الحياة وأنه سيتم الإفراج عنها يوم السبت المقبل.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل طلبت من الوسطاء العمل على إطلاق سراح أربيل يهود (29 عاما) قبل يوم السبت بشكل منفصل، وأنه إذا أفرج عنها فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت وهو ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية.

من جانبه قال مصدر في حركة الجهاد الفلسطينية لوسائل إعلام عربية: "إن الإفراج عن أربيل يهود سيتم ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها، وإن أربيل يهود هي أسيرة لدى سرايا القدس (الذراع العسكرية للحركة) بصفتها عسكرية مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي".

من هي أربيل يهود

وأربيل يهود إسرائيلية كانت تعيش في كيبوتس (مستوطنة) نير عوز في غلاف قطاع غزة وتبلغ من العمر 29 عاما.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن أربيل اختطفت من منزلها مع صديقها "أرييل كونيو" الذي كان يعيش في الكيبوتس أيضا.

وخلال عملية 7 أكتوبر قتل دوليف يهود شقيق أربيل الأكبر ولم تكن إسرائيل تعرف مصيره حتى عثر على جثته في نير عوز وتم التعرف على رفاته في 3 يونيو 2024.

تعمل أربيل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس أشكول الإقليمي في غلاف غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها ليست بحوزة حركة حماس وإنما فصيل آخر.