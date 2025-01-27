طاقة النواب تفتح ملف دعم المزارعين وسبل مراعاتهم في أسعار الكهرباء.. اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعاتها اليوم لمناقشة، سبل دعم المزارعين في محافظة الوادي الجديد، بما يساهم في رفع قدرة المزارعين على تحمل تكاليف زراعة المحاصيل، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطي وحمدي محمد حسن.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة في إجتماعها اليوم الاتنين 15 موضوع طلب إحاطة موجهة لوزير الكهرباء، مقدمة من النواب أحمد العقاطي، بشأن تخفيض شريحة الكهرباء لأغراض الزراعة وعودتها لما كانت عليه حفاظاً على الزراعات القائمة وعلى أهالي محافظة الوادي الجديد من الهجرة خارجها، النائب حمدي محمد حسن، بشأن استثناء محافظة الوادي الجديد من الزيادة الأخيرة في شريحة الكهرباء وذلك بالنسبة لأغراض الزراعة، ربط مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بالشبكة الموحدة للكهرباء، و محمد عبد السلام حجازي، بشأن ادراج قرى مركزي إيتاي البارود وشبراخيت ضمن خطة تحويل أسلاك الكهرباء الهوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة البحيرة ضمن خطة 2024-2025، ضعف التيار الكهربائي في بعض قرى مركز إيتاي البارود، وبناء غرفة محولات بقرية جعيف بمحافظة البحيرة.