قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينهي نزاعات الملفات القديمة
مسؤول إسرائيلي: سكان غزة ن يعودوا للشمال إلا بعد حل أزمة أربيل يهود
مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بطريق الواحات
وزيرة البيئة: مصر تحتل المركز الثاني عربيا وفي شمال أفريقيا في ملف المناخ
305 شاحنات.. رئيس الوزراء يطلق القافلة الإنسانية الخامسة لدعم قطاع غزة
معجزات الإسراء والمعراج التي رأها حضرة النبي .. علي جمعة يكشفها
إسرائيل تتهم حماس بالإخلال ببنود الاتفاق | تفاصيل
موليوود سينما ودراما.. قرار عاجل من أحمد المسلماني بشأن قنوات التليفزيون
استقالة وزير التموين من عضوية شركة مدينة الإنتاج الإعلامي .. تفاصيل
1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة
«أبوالغيط»: استهداف المستشفى السعودي بالسودان انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب يفسر قرار مصلحة الشهر العقاري بحظر التعامل على أراضي الساحل الشمالي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
×

أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب قرار مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، وتحديدًا في القطاع الممتد من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.

القرار تنظيمي ويهدف للحد من التعديات على الأراضي

في البداية، أشار النائب طارق شكري إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم التعاملات على الأراضي، لافتًا إلى أن الساحل الشمالي كان من المناطق التي شهدت العديد من التعديات على الأراضي، مثل وضع اليد، مما استدعى اتخاذ هذا القرار للحد من الفوضى وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر وضوحًا.

وأضاف النائب أن القرار يشمل منطقة الشريط الساحلي الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم، حيث تم فرض قيود على بيع وشراء الأراضي التي تقع في هذا القطاع. 

أما الأراضي الواقعة شرق رأس الحكمة، من إسكندرية حتى رأس الحكمة، فهي خارج نطاق هذا القرار ولا يشملها الحظر.

المناطق المستثناة من القرار

أوضح «شكري» أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في منطقة غرب رأس الحكمة لا تتأثر بهذا القرار، إذ لا توجد فيها أية مشكلة تتعلق بالبيع أو الشراء. وأكد أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها فعليًا، بل يخص الأراضي التي تم تسجيلها تحت مسمى "وضع يد" أو أراض زراعية على الشريط الساحلي فقط، وخاصة تلك التي لم تُستثمر بعد وتعد بمثابة أراض غير مستغلة أو معدة للاستثمار.

خلفية قرار مصلحة الشهر العقاري

وفي نهاية ديسمبر 2024، أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات بحظر التعامل على بعض الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الذي يبدأ من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة ويستمر حتى مدينة السلوم. جاء هذا القرار بموجب المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، الذي نص على حظر اتخاذ أي إجراء من قبل مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق فيما يخص التصرف في هذه الأراضي.

رأس الحكمة مصلحة الشهر العقاري لجنة الإسكان بمجلس النواب منطقة الشريط الساحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامى مغاورى

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

ترامب والسيسي

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

ترشيحاتنا

بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

الاسراء والمعراج

تبدأ من مغرب اليوم.. أهم أعمال ليلة الإسراء والمعراج

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر

السبت المقبل.. بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

بالصور

غير مكلفة .. طريقة عمل مكرونة سجق

مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق
مكرونة بالسجق

مسلسلات رمضان 2025.. طرح بوسترات جديدة لـ مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

إقبال على "سوق اليوم الواحد" بحي الصيادين والأسعار مخفضة بنسبة 30٪

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

كله بكتيريا.. تحذير من تناول الأرز في هذه الحالة

الارز
الارز
الارز

فيديو

سامر المصري ووالدته

سامر المصري يعانق والدته ويقبلها بعد غياب طويل عن سوريا

إليسا

سهرنا ياليل.. إليسا تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

طلاق النجوم مع بداية 2025

يناير الطلاق … أسرار انفصال النجوم مع بداية عام 2025

أنغام - عبد المجيد عبدالله

أنغام تحيي أول حفل لها بعد أزمة عبد المجيد عبدالله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد