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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في المهام اليومية عبر الإنترنت

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
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قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن شركة «Open AI» أطلقت أول وكيل ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المهام اليومية عبر الإنترنت.

 وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية لثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع التكنولوجيا، حيث أكد أن هذه المبادرة ستتكرر في المستقبل القريب.

 وأشار عزام إلى أن كل عمل يمكن ميكنته باستخدام الذكاء الاصطناعي سوف يتم ميكنته، مما يعكس تطورًا كبيرًا في تطبيقات التكنولوجيا.

الوكيل الذكي تطبيق قيد التجربة ومتاح للمشتركين فقط

وأوضح عزام أن هذا التطبيق الجديد لا يزال في مرحلة التجربة ولم يصبح متاحًا للجميع بعد، بل يقتصر الوصول إليه على المشتركين في الباقة التابعة لشركة «Open AI»، ويستطيع هذا الوكيل الذكي أن ينفذ العديد من المهام اليومية التي يقوم بها الإنسان عبر الإنترنت، مثل حجز تذاكر الطيران أو الانضمام إلى مؤتمرات، بل إنه قادر على اتخاذ قرارات نيابة عن المستخدم في بعض المهام البسيطة.

الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في تعاملنا مع الإنترنت

وأضاف خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستكون جزءًا أساسيًا من المرحلة القادمة، ما سيخلق جيلًا جديدًا من التفاعل مع الإنترنت، يختلف تمامًا عن الجيل السابق.

 وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيغير الطريقة التي نؤدي بها الأعمال اليومية ويحدث نقلة نوعية في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في حياتنا اليومية.

الذكاء الاصطناعي خبير تكنولوجيا تطبيقات الذكاء الاصطناعي شركة «Open AI»

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