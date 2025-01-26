مفضلش غير الحيطان.. تفاصيل حريق مخزن للتنر داخل شقة بكرداسة

تباشر النيابة العامة بكرداسة التحقيقات في حادث حريق شب داخل مخزن للتنر بأحد العقارات السكنية في منطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

انتدبت النيابة العامة خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه، كما بدأت النيابة في الاستماع إلى أقوال شهود العيان وأصحاب العقار لتحديد ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشقة التي اندلع فيها الحريق كان يتم استخدامها كمخزن لإنتاج مادة التنر، وهو ما ساهم في انتشار النيران بسرعة والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، "مفضلش غير الحيطان".

من جهة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى العقارات المجاورة. وقامت القوات بفرض كردون أمني حول المنطقة لمحاصرة النيران وضمان عدم تفاقمها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن بكرداسة. وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء إلى الموقع وتمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت الأجهزة الأمنية الملف إلى النيابة العامة التي تواصل تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.