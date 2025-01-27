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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بعد جدل أنغام وعبدالمجيد.. قبلة عبدالله الرويشد تشعل السوشيال ميديا

عبدالله الرويشد وهدي حسين
عبدالله الرويشد وهدي حسين
مروج حسني
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تصدر مقطع فيديو للفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة العراقية هدى حسين حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” الذي أقيم في 18 يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الفنانة هدى حسين وهي تتجه لمصافحة عبدالله الرويشد، الذي كان يجلس على كرسي متحرك بسبب إصابته بجلطة في المخ.

وخلال المصافحة، قام الرويشد بتقبيل هدى، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، خاصة بعد الجدل الأخير الذي أثير حول قبلة الفنانة أنغام للفنان عبدالمجيد عبدالله في نفس الحفل.


 

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت بسبب انتشار فيديو لقبلة بين أنغام وعبدالمجيد عبدالله خلال الفعالية نفسها، ما دفع الأمن العام السعودي لإصدار بيان عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، يؤكد استدعاء شخصين خالفا لائحة المحافظة على الذوق العام خلال الفعالية.


 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم استدعاء المخالفين لتطبيق اللوائح النظامية بحقهم، في حين لم يتم الكشف رسميًا عن هوية الأشخاص المعنيين.


 

ويواصل حفل “جوي أووردز” تصدر المشهد الإعلامي بسبب لحظاته المثيرة للجدل، التي تثير تفاعلات واسعة بين الجمهور.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الفنانة أنغام الفنان عبدالمجيد عبدالله الفنانة هدي حسين حفل joy wards

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