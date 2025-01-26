لا لوطن مستنسخ| المصريون يساندون حقوق الفلسطينيين.. و"العمال": نقف خلف القيادة السياسية

أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد مصر، أن عمال مصر يساندون الدولة المصرية فى موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى سيناء.

عمال مصر يساندون حقوق الفلسطينيين

وأضاف “البدوي”، أن موقف الشعب المصري واضح وثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه التام لأي محاولات تستهدف تصفيتها من جهة، والنيل من الأمن القومي المصري أو العبث بسيادة الدولة من جهة أخرى.

وأكد أن العمال بصفتهم شريحة رئيسية من المجتمع تكاد تكون هي الأوسع، يدركون تمامًا خطورة هذا المخطط، ويقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أرض الوطن من أن تكون وطنًا مستنسخًا إلى جانب دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن هذا التحدي يُظهر مدى أهمية تماسك الشعب المصري ووعيه بالمخاطر التي تواجهها الدولة، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لموقف القيادة السياسية في التصدي لهذه المحاولات المشبوهة التي يستكمل ترامب رعايتها بعدما فشل بايدن.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية، بما ينعكس على استقرار المنطقة، بدل من تأجيج الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.