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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت .. صور

مرسيدس بنز GLE موديل 2025
مرسيدس بنز GLE موديل 2025
إبراهيم القادري
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أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت، وتنتمي بنز GLE لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

- أبعاد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

تأتى سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت بطول 35 مم، وعرض 2010 مم، وارتفاع 1795مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

- محرك مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 255 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها محرك سعة 3000 سي سي تيربو هجين، ينتج قوة 362 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

ويوجد بها محرك سعة 4000 سي سي تيربو مع تقنية EQ Boost، وتنتج ة 496 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- مواصفات مرسيدس بنز GLE موديل 2025

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

زودت سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت بالعديد من المميزات من ضمنها، مقصورة فاخرة وعصرية مع استخدام مواد منها الجلد والخشب الطبيعي، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة تعمل بنظام MBUX، وبها عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها إضاءة داخلية، ونظام إضاءة محيطة بـ 64 لون، وبها مقاعد مريحة ومزودة بخاصية التدفئة والتهوية مع دعم كهربائي كامل لتعديل الوضعيات.

- وسائل الأمان بـ مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

تحتوي سيارة مرسيدس بنز GLE موديل 2025 الفيس لفت علي العديد من المميزات من ضمنها، نظام القيادة شبه الذاتية ويوفر مساعدة في التوجيه والتسارع والفرملة، ومثبت السرعة التفاعلي الذى يحافظ على مسافة آمنة من السيارات الأخرى، ونظام التعرف على إشارات المرور الذي يعرض إشارات الطريق على شاشة العدادات، وبها كاميرات محيطية للرؤية 360 درجة .

مرسيدس بنز GLE موديل 2025 

بالإضافة إلي انها تحتوي علي وسائد هوائية متعددة الاتجاهات لحماية السائق والركاب، وبها نظام الكبح التلقائي لمنع الاصطدامات، ونظام مراقبة النقاط العمياء لتحسين السلامة أثناء تغيير المسار، وبها نظام التحكم في الثبات الذي يضمن استقرار السيارة على الطرق الزلقة، وبها مساعد الركن الذاتي يجعل ركن السيارة أكثر سهولة.

مرسيدس مرسيدس بنز GLE موديل 2025 بنز GLE أبعاد مرسيدس بنز GLE موديل 2025 محرك مرسيدس بنز GLE موديل 2025 مواصفات مرسيدس بنز GLE

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