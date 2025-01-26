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مدبولي لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعا تحقيقه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعا تحقيقه

مدبولي لـ المسلماني : عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعاً تحقيقه
مدبولي لـ المسلماني : عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعاً تحقيقه
محمود مطاوع
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اليوم الأحد، لمتابعة ملفات العمل في الفترة الماضية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب مجددا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المصري في بناء الوعي المجتمعي لدى المواطنين ونقل الحقائق وتوضيحها أمام الرأي العام، وتفنيد الشائعات التي تثار حول بعض القضايا والملفات، بجانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مشيرا إلى حرصه على متابعة القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للإعلام مؤخرا، في سبيل السعي لتطوير العمل بالإذاعات والقنوات بماسبيرو.

وأشار “مدبولي”، إلى أن عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلما نأمل جميعاً تحقيقه، مؤكدا دعمه لهذه الجهود بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة، لافتاً أيضا إلى أنه ستتم متابعة الملفات المطروحة للتطوير، في إطار دعم الدولة للإعلام الوطني.

من جانبه، أشار “المسلماني”، إلى أن هناك سعيا جادا لتطوير منظومة العمل داخل ماسبيرو تحت عنوان " عودة ماسبيرو"؛ وذلك من أجل تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتناسب وتتواكب مع حجم الجهود والانجازات التي تحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأيضا رسالة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، فى هذه المرحلة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعض الموضوعات، كما ألقى الضوء على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم اعتبارا من الأول من يناير الجاري، ونقلها إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة، لتستعيد إذاعة القرآن الكريم مكانتها بين القراء وعشاقها منذ عشرات السنين، وهو القرار الذي أشاد به رئيس الوزراء، مؤكدا أنه لاقى ترحيبا من الجميع.

وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب أحمد المسلماني أن هناك ردود أفعال إيجابية حيال هذا القرار داخل وخارج مصر، لافتا إلى أنه في أثناء زيارته لكل من تونس وموريتانيا، لمس تفاعلا إيجابيا مع هذا القرار. 

ونوه بأن دولة التلاوة في مصر لها مكانتها التاريخية والعالمية، ونحن نعتز بثراء المدرسة المصرية وتعدد نجومها، ولذا تم اختيار الأفضل بين الأفاضل، والأكثر حضوراً بين المتميزين،  وسيخضع هذا التقدير المبدئي للمراجعة المستمرة؛ حيث تشمل الخريطة في دورتها الحالية 32 من السادة القراء.

وقال المسلمانى: سنعمل أيضا على تطوير إذاعة صوت العرب للحفاظ على مكانتها التي حظيت بها خلال عقود طويلة، وهناك رؤية لذلك.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الهيئة إلى أنه في إطار عملية التحديث الواسعة التي تأتي تحت شعار (عودة ماسبيرو) ستطلق الهيئة الوطنية للإعلام "بودكاست ماسبيرو" رسميا عقب شهر رمضان المعظم؛ وذلك لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي، حيث سنعمل على إنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية، مضيفا: لدينا في الإذاعة والتليفزيون رصيد ضخم من الحوارات التي يمتد بعضها إلى زمن تأسيس الإذاعة المصرية، وسنستفيد بها.

كما نوّه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أنه تم تعيين رئيس جديد لقناة " النيل للأخبار" يتمتع بتاريخ مهني كبير، كما تم في هذا الصدد بثها على موجات إف إم، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية للقناة خلال الفترة المقبلة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن يد التطوير ستطال كذلك قنوات النيل الأخرى، حيث تم بشكل مبدئي تحديث قناة (النيل سينما) باسمها الجديد (موليوود سينما)، ودمج قناة النيل كوميدي مع قناة النيل دراما في قناة واحدة باسم (موليوود دراما)، مع دمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف، شارحا رؤيته لتطوير المحتوى الإعلامي الذي سيقدم عبر هذه القنوات خلال الفترة المقبلة.
       كما نوه إلى أنه يتوافر مسرح للتليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو يسع 550 فردا، وسيتم الاحتفال بسيدة الغناء العربي أم كلثوم على خشبة هذا المسرح قريبا، حيث يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري .

وقال الكاتب أحمد المسلماني: لدينا كذلك أرشيف مرئي ومسموع ضخم، وبه تراث عظيم، ونعمل على تجهيز مؤتمر الأرشيف الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة المصرية التي تمتلك أرشيفاً مميزاً.

وخلال اللقاء أيضا، تم استعراض عدد من المشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها حالياً بما يسهم في توفير عوائد لـ "ماسبيرو" تساعد في جهود التطوير.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني

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