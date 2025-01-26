فوز الاتحاد على الإسماعيلي 1ـ0 وتعادل الطلائع وفاركو سلبيا بالدوري

حقق الاتحاد السكندري فوزا صعبا وثمينا على ضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم "الأحد" على استاد الإسكندرية في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الاتحاد السكندري والمباراة الوحيد اللاعب شكري نجيب في الدقيقة 30.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة في المركز التاسع ،بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن كل من فاركو صاحب المركز الحادي عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل طلائع الجيش مع ضيفه فاركو بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ورفع فاركو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر وبفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الثاني عشر.

