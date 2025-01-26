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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كان غيره أشطر.. تعليق ناري من شريف عامر على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

تعليق ناري من شريف عامر على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر
تعليق ناري من شريف عامر على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر
علا محمد
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة لتطهير القطاع بعد الحرب.  


وعلق الإعلامي شريف عامر على خطة الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.


وقال شريف عامر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، دون الإشارة للخبر نفسه: "كان غيره أشطر..".


وكان ترامب قد صرّح، في وقت سابق اليوم، أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، بأنه "يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة لتطهير القطاع بعد الحرب.  

وأضاف في تصريحاته للصحفيين: "أتوقع أن تستقبل مصر اللاجئين. نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص تقريبًا، يجب تنظيف غزة بالكامل"، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم حقيقي"، حيث أكد أن معظم البنية التحتية دُمرت والعديد من السكان يموتون.  

وترفض كل من مصر والأردن بشكل قاطع أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسرًا أو توطينهم في أراضيهما أو في دول أخرى، وتشدد الدولتان على أهمية تطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن غزة الرئيس الأمريكي ترامب الحرب الإعلامي شريف عامر للاجئين ومصر

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