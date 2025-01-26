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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين بالعجمي ويوجه بحلها فورًا

محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين
محافظ الإسكندرية يستمع لشكاوى المواطنين
أ ش أ
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حرص محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، على الاستماع إلى عدد من الشكاوى ومطالب المواطنين خلال تفقده سوق اليوم الواحد بالعجمي، غربي الإسكندرية، موجها رئيس الحي والجهات المختصة بالتعامل الفوري مع تلك الشكاوى.

وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم "الأحد" أن المحافظ أجرى جولة ميدانية لتفقد "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبو يوسف بنطاق حي العجمي، وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة إقامة "سوق اليوم الواحد" على مستوى الأحياء، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة. 

وأشار البيان إلى أن المحافظ حرص على الاطمئنان من رواد السوق عن مدى رضاهم عن مدى جودة وتوافر المنتجات والسلع بمقارنتها بالأسعار المعروضة. 

وخلال جولته، تفقد محافظ الإسكندرية أقسام السوق الذي يقام مدار يومي السبت والأحد وسط إقبال كبير من المواطنين، ويضم 24 باكية على مساحة 300 متر، حيث يتم بيع أنواع مختلفة من المنتجات والسلع الأساسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الأخرى. 

كما تفقد المحافظ الخدمات المجانية التي يتم تقديمها لرواد السوق من خدمات صحية في إطار مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات مرافق تابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.

جولة ميدانية محافظ الإسكندرية سوق اليوم الواحد بالعجمي

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