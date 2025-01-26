محافظ دمياط يشهد احتفال الأوقاف بالإسراء والمعراج ويوجه التهنئة للرئيس السيسي

قدم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والى المواطنين في محافظة دمياط، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

كما وجه المحافظ التهنئة الى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف بدمياط ، مساء اليوم ، بمسجد البحر بمدينة دمياط ، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتواشيح دينية ، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمة تحدث خلالها عن ليلة الإسراء والمعراج ، وأنها معجزة عظيمة تمثل محطة إيمانية خالدة تحمل في طياتها الكثير من البركات العظيمة والدروس التي تبرز جزاء الصبر ، مستشهدًا بقول الله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".