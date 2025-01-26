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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مربحة جدا | 5 أفكار مشروعات بدون رأس مال .. ابدأ دلوقتي

مربحة جدا.. 5 مشروعات يمكن بدؤها بدون رأس مال ابدأ دلوقتي
مربحة جدا.. 5 مشروعات يمكن بدؤها بدون رأس مال ابدأ دلوقتي
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أفكار مشروعات بدون رأس مال .. كثيرون منا يحلمون بإنشاء مشروع خاص من دون رئيس أعلى، لكن هذا يقتضي وضع كثير من المال تحت التصرف، ولحسن الحظ هناك طرق لبدء مشاريع بدون رأس مال، نقدم إليك 5 مشروعات تجارية يمكنك أن تبدأها من دون أي أموال نقدية. 

الكتابة وصناعة المحتوى

إذا كنت تحب الكتابة، فإنشاء مشروع مستقل للكتابة لن يكلفك شيئا، إذ يمكنك إنشاء موقع بالمجان والنشر عبر الإنترنت من دون تكلفة.

معظم الشركات الآن تمتلك مدونة على موقعها الإلكتروني، لنفترض أن هناك شركة متخصصة في صناعة الأحذية الرياضية، فتمتلك هذه الشركة مدونة تتحدث فيها عن الرياضة وعلاقة القدم الصحية بالرياضة ومدى أهمية ارتدائك حذاءً صحيًّا وموضوعات من هذا القبيل تساعد على نحو غير مباشر في تنمية عوائدها وتنمية اتصالها بالجمهور. 

هذه الشركات تحتاج إلى من نسميهم بـ«صانعي المحتوى»، فإذا كنت تجيد الكتابة يمكنك أن تعمل بنظام العمل الحر لدى واحدة من هذه الشركات، بصفتك كاتبًا لمحتواهم الموجود على المدونة، طبيعة هذا العمل سهلة، ويمكن إدارته من أي مكان في العالم، كبداية يمكنك تسويق نفسك في أحد المواقع التي تقدم خدمات الوصول إلى أصحاب العمل الحر كموقع  Upwork مثلا، وبعدها يمكن أن تنشئ موقعك الشخصي وتبدأ في مراسلة الشركات، وعرض خدماتك عليهم، مقابل مبلغ شهري أو مبلغ مقابل كل قطعة تقوم بكتابتها.

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تقديم الخدمات ووساطة الشراء

يمكن لمن لديهم خبرة مكتبية وإدارية أن يصبحوا مساعدين افتراضيين ويؤسسون شركة تقدم خدمات من دون إنفاق المال، كما أن هناك كثيرًا من الناس في العالم العربي لا يمتلكون Credit card أو بطاقات بنكية للشراء عن طريق الإنترنت، فضلا عن وجود مشكلات في الشحن وتسلم البضائع، بسبب عدم وجود نظام جيد للعناوين والتوصيل البريدي في كثير من البلدان العربية، كمصر مثلا، في الوقت نفسه هناك عدد كبير من الناس يرغبون في الشراء عبر الإنترنت، بسبب الأسعار الرخيصة وتنوع البضائع، لكن المشكلة التي تواجههم أنهم لا يمتلكون بطاقات شراء بنكية ولا نظام توصيل بريدي جيد. 

كن أنت الوسيط الذي يقوم بشراء البضائع وتوصيلها إليهم، ستأخذ نسبة من الربح على شراء البضاعة، بالإضافة إلى تكلفة التوصيل، فمن الجيد أن تبدأ في مدينتك الخاصة، قم بالتسويق لنفسك محليًّا عن طريق الجريدة أو الإذاعة المحلية، سيقوم العملاء بإرسال رابط بالبضائع التي يريدون شراءها، وستقوم أنت بعملية الشراء من خلال الإنترنت والتوصيل، وتتسلم مدفوعاتك نقدًا من عملائك.

بيع الخبرات

كثير من الشباب يفتقرون إلى الخبرة الكافية، لكن بإمكانهم إنشاء مشروع تجاري بالمجان كمدرسين في مجالات خبراتهم، فإذا كان لديك خبرة كبيرة في مجال ما، يمكنك بدء مشروع تجاري وكسب كثير من المال بوصفك مستشارا في هذا المجال. 

التسويق العقاري عبر الإنترنت

الآن أصبح الإنترنت يلعب دورًا مهمًّا جدًّا في مجال التسويق عامة وفي مجال التسويق العقاري خاصة، إذ إن 90% من مشتري العقارات يستخدمون الإنترنت في البحث عن منزل أو عقار، و36% من المشترين عثروا على المنزل أو العقار الذي قاموا بشرائه من الإنترنت. 

التسويق العقاري من خلال الإنترنت هو نشر كثير من الإعلانات عن الوحدات العقارية للبيع أو الإيجار عبر مواقع الإنترنت المختلفة المتخصصة وغير المتخصصة، وفي عالم العقار، هناك فرصة لكل فرد؛ سوق ضخم، واحتياج مستمر، وكنوز تنتظر أن تكتشف، وقد يبدو هذا الكلام غريبًا نسبيًّا، لكن يمكنك أن تكون وكيلا متميزًا للتسويق العقاري من خلال الشبكة العنكبوتية.

تنظيم الحفلات والمناسبات

لطالما برع كثيرون في تنظيم الحفلات والمناسبات، لذا فإن الخطوة التالية هي بدء مشروع تجاري باستخدام أدوات مجانية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

تنظيم الحفلات مشروعات بدون رأس مال أفكار مشروعات بدون رأس مال أفكار مشروعات مشروع الكتابة وصناعة المحتوى مشروع تقديم الخدمات ووساطة الشراء مشروع بيع الخبرات التسويق العقاري عبر الإنترنت

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