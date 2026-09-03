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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار سفنكس تحت تقييم المسافرين بعد انضمامه لبرنامج جودة الخدمات الدولي

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
نورهان خفاجي

تواصل الشركة المصرية للمطارات تطوير منظومة الجودة وتعزيز الاعتماد على المؤشرات والبيانات في تقييم مستوى الخدمات، وذلك فى ضوء رؤية الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين جودة الأداء بالمطارات المصرية.

يبدأ مطار سفنكس الدولي، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مشاركته في برنامج جودة خدمات المطارات (Airport Service Quality – ASQ) التابع للمجلس الدولي للمطارات (ACI)، بما يعزز تطبيق منهجيات دولية موحدة لقياس وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويعتمد البرنامج على قياس آراء المسافرين وتقييمهم لمختلف الخدمات المقدمة داخل المطار، وتحويل نتائج التقييم إلى بيانات ومؤشرات قابلة للتحليل، بما يساعد على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين ووضع أولويات التطوير وفقًا لنتائج موضوعية.

وتتيح المشاركة في البرنامج للمطار الاستفادة من مرجعية دولية في تقييم مستوى الخدمات ومتابعة الأداء، بما يدعم جهود الشركة المصرية للمطارات في تطبيق معايير الجودة وتعزيز قدرتها على تطوير الخدمات والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المسافرين.

وأكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن مشاركة مطار سفنكس الدولي في برنامج ASQ تأتي في إطار حرص الشركة على مواكبة التطورات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في الارتقاء بمستوى الخدمة.

وأضاف أن الشركة تعمل على ترسيخ منهج يعتمد على القياس والتقييم المستمر كأحد أسس تطوير الأداء، موضحًا أن نتائج البرنامج ستسهم في دعم قرارات التطوير وتحديد الأولويات بصورة أكثر دقة، بما ينعكس على كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأشار النشار إلى أن التوسع في تطبيق منظومات الجودة الدولية يمثل جزءًا من استراتيجية الشركة للارتقاء بمستوى مطاراتها وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدًا أن رأي المسافر يمثل أحد العناصر الرئيسية في تقييم مستوى الخدمة وتحديد مسارات تطويرها.

مطار سفنكس اخبار مطار سفنكس وزارة الطيران

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