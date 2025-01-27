Galaxy S25 ... خيبة أمل جديدة أم خطوة نحو المستقبل؟

اختتمت سامسونج حدثها Galaxy Unpacked 2025 بردود أفعال أكثر هدوءًا من المتوقع، حيث أعرب العديد من مستخدمي هواتف جالكسي عن خيبة أملهم تجاه الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S25.

على وسائل التواصل الاجتماعي، قارن المستخدمون بين الإطلاق المحبط لجالكسي S25 ونظيره iPhone 16، معتبرين أن سامسونج تتبع نفس نهج أبل في تقديم ترقيات محدودة سنويًا.

إزالة Bluetooth من S Pen تشعل الغضب

أثار قرار سامسونج بإزالة ميزة Bluetooth من قلم S Pen موجة من الانتقادات. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة أن الاستخدام كان محدودًا لهذه الميزة، فإن المنشورات عبر الإنترنت كشفت عن استياء المستخدمين الذين يرون القرار خطوة غير مبررة.

فيما علق البعض بأن سامسونج تزيل الميزات تدريجيًا عامًا بعد آخر، مشيرين إلى فقدان ميزات سابقة مثل منفذ microSD ومنفذ السماعات التقليدي.

أشارت بعض التعليقات إلى أن سامسونج بدأت تسير على خطى أبل في "تقييد" قدرات هواتفها الرائدة، مما يتعارض مع مفهوم تقديم أفضل ما يمكن في الفئة العليا.

حملة "Make Samsung Great Again" تجذب الانتباه

منشور على Reddit بعنوان "Make Samsung Great Again" طالب المستخدمين بمقاطعة هواتف جالكسي هذا العام، داعيًا إلى "التصويت بالمحفظة" لإرسال رسالة واضحة إلى سامسونج. الانتقادات شملت اتهام الشركة بإعادة تقديم نفس الأجهزة سنويًا دون إضافات تذكر.

تركيز مفرط على الذكاء الاصطناعي

أحد أبرز الانتقادات هو تركيز سامسونج الكبير على الذكاء الاصطناعي خلال الحدث، حيث خصصت الشركة جزءًا كبيرًا من الوقت لاستعراض تكامل هواتف Galaxy S25 مع منصة Google Gemini للذكاء الاصطناعي.

عبر المستخدمون المنتديات أبدوا عدم اهتمامهم بهذه الميزة، مشيرين إلى أن سامسونج بالكاد تحدثت عن تحسينات الأجهزة.

ظهرت نظريات مختلفة على الإنترنت، منها أن سامسونج تحاول تبرير استثماراتها في الذكاء الاصطناعي عبر دمجه بشكل مكثف أو أن إزالة Bluetooth من S Pen تهدف لدفع المستخدمين لشراء ملحقات إضافية.

هل Galaxy S25 Edge سينقذ الموقف؟

مع وجود شكاوى عن قلة الترقيات في العتاد والتركيز الزائد على ميزات الذكاء الاصطناعي، يواجه هاتف Galaxy S25 Edge تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة المستخدمين.

تحتاج سامسونج ماسة لتقديم تجربة هاتفية مقنعة تليق بمكانتها كواحدة من رواد سوق الهواتف الذكية.

الخلاصة

يبدو أن سامسونج تواجه انتقادات واسعة بسبب قراراتها الأخيرة بشأن سلسلة Galaxy S25.

وفي الوقت الذي يشعر فيه المستخدمون بالإحباط، ستحتاج الشركة إلى استراتيجيات جديدة لإعادة بناء الثقة وتحقيق التميز في أجهزتها القادمة.