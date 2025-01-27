تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لمسرحية "المجانين" بطولة النجم محمد هنيدي، التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير.

ونشر تركي آل الشيخ الملصق الدعائي الرسمي للمسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "تنتظركم لحظات كوميدية مع مسرحية المجانين من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومجموعة مميزة من النجوم، على مسرح محمد العلي في بوليفارد سيتي".

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بنجاح حفل الموسيقار العالمي، هانز زيمر الذي أقيم في الرياض، أمس الجمعة، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا إلى جانب عدد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي والشخصيات العامة.

وشارك “تركي” صورة مع الفنان عمرو دياب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ونجوم الوسط الفني منهم المنتج حمادة إسماعيل والمنتج طارق الجنايني.

وكتب “تركي”: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة.. ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".

احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بنجاح حفل الموسيقار العالمي، هانز زيمر الذي أقيم في الرياض، أمس الجمعة، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا إلى جانب عدد من أبرز نجوم الوسط الفني والغنائي والشخصيات العامة.

وشارك “تركي” صورة مع الفنان عمرو دياب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ونجوم الوسط الفني منهم المنتج حمادة إسماعيل والمنتج طارق الجنايني.

وكتب “تركي”: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة.. ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".

وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تعاونه مع الموسيقار هانز زيمر خلال الفترة المقبلة فى أعمال موسيقية جديدة.

ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رفقة هانز زيمر ، وكتب معلقًا: "التقيت اليوم بشخص يعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر…الأسطورة Hans Zimmer …تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا… ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة…أيضا عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد) وعن إمكانية مشاركته بوضع الموسيقى التصويرية له…كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي فيها… لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصحابه للمملكة مرة أخرى .