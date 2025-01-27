وزير الأوقاف السابق يكشف تفاصيل جديدة عن معجزة الإسراء والمعراج

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تفاصيل جديدة بشأن معجزة الإسراء والمعراج، مشيرا إلى أن الإسراء والمعراج معجزة إلهية، مستدلا بقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الاحد، أن سيدنا محمد هو أعظم وأشرف الخلق وهو عند الله عبد، معلقا: "الرب رب والعبد عبد"، والعبودية لله هى أعلى مقام يصل إليه الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فارق بين عابد وعبودية، فالعابد هو من يؤدي العبادات، أما العبودية فهى التسليم لله، ولا يجوز التشكيك في الثوابت.

