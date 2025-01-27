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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف السابق يكشف تفاصيل جديدة عن معجزة الإسراء والمعراج

الاسراء
الاسراء
عادل نصار
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كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تفاصيل جديدة بشأن معجزة الإسراء والمعراج، مشيرا إلى أن الإسراء والمعراج معجزة إلهية، مستدلا بقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

وتابع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الاحد، أن سيدنا محمد هو أعظم وأشرف الخلق وهو عند الله عبد، معلقا: "الرب رب والعبد عبد"، والعبودية لله هى أعلى مقام يصل إليه الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فارق بين عابد وعبودية، فالعابد هو من يؤدي العبادات، أما العبودية فهى التسليم لله، ولا يجوز التشكيك في الثوابت.
 

الأوقاف محمد مختار جمعة سيدنا محمد معجزة وزير الأوقاف

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