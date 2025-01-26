"لاب توب وشنطة".. حبس عاطل سرق أحد المصلين في مسجد بالدقي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حقيبة مُصلٍ من داخل مسجد في الدقي.

كما قررت النيابة حبس مشتري المسروقات لعلمه بأنها من متحصلات جريمة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، وأعادت المسروقات لمالكها بعد التعرف عليها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن ملابسات سرقة حقيبة شخص تحتوى على"لاب توب" وبعض المتعلقات أثناء أداء الصلاة داخل أحد المساجد بمنطقة الدقى بالجيزة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل مقيم بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المُشار إليها وتصرفه في المسروقات لدى عميل "سىء النية" مقيم بالقليوبية أمكن ضبطه والمسروقات.