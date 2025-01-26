وزير الأوقاف السابق: الإسراء والمعراج معجزة إلهية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الإسراء والمعراج معجزة إلهية، مستدلا بقوله- تعالى-: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

وأشار جمعة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن سيدنا محمد هو أعظم وأشرف الخلق وهو عند الله عبد، معلقا: "الرب رب.. والعبد عبد"، والعبودية لله هي أعلى مقام يصل إليه الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك فارق بين عابد وعبودية، فالعابد هو من يؤدي العبادات، أما العبودية فهي التسليم لله، ولا يجوز التشكيك في الثوابت.