إيهاب الخطيب: الأهلي فرط في فوز مهم على بيراميدز وأضاع صدارة الدوري

علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، على نتيجة مباراة النادي الأهلي وبيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقال "الخطيب"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أكيد الأهلي فرط في مكسب مهم ..التشكيل من بداية اللقاء ليس الافضل …بيراميدز فريق محدود رغم امتلاكه للاعبين مميزين لايوجد فريق بطل بدون جماهير ….العامل النفسي كان راعب لاعبي بيراميدز".

وأضاف الناقد الرياضي “ولا هجمة خطر لمتصدر الدوري الأهداف خطأ دفاعي من المنافس وضربة جزاء غريبة لو فيه تركيز ما كنش هيبقي في اخطاء واهداف …الاهلي لم يقدم المطلوب ولم يستغل النقص العددي”.

وأكد أن “ضربة جزاء تحسم الصدارة وكالعادة الاستعراض سيد الموقف وموضوع مقرر مثل هذة الضربات تحتاج للاعب جاد وقوي يسجل بقوة دون استعراض …العش وجراديشار نجاح من اللقاء الاول”.

واستطرد “الاهلي أضاع الصداره واضاع فوز مستحق برؤية كولر ورعونة امام …الدوري مازال طويل والاهلي قادر واستعادة المصابين امر مهم للفريق”.