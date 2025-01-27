وكيل أحمد رضا يكشف كواليس صفقة انتقاله للأهلي

أكد محمد عبدالجابر وكيل أحمد رضا لاعب النادي الأهلي الجديد، أن اللاعب خاض 9 لقاءات في فريق بتروجت خلال الموسم الحالي، ومنذ 3 سنوات ونصف وأتوقع وصوله لمستوى عالٍ، مشيرًا إلى أنه يلعب في عدة مراكز.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أحمد رضا يلعب في مركز المساك، وفي وسط الملعب، ولديه مهارات وسرعة، ويمتلك مواصفات جيدة، والسيد عيد مدرب بتروجت منذ موسمين اعتمد عليه في مركز الديفيندر، لكنه كان مسبقا يلعب في مركز المساك".

وأضاف: "الخميس الماضي، تلقينا مفاوضات من النادي الأهلي عقب لقاء بتروجت والمصري، وتم استطلاع رغبة أحمد رضا، ورحبنا على الفور، ثم بدأ الأهلي التفاوض مع بتروجت وحسمها الكابتن الخطيب بزيارة مقر بتروجت اليوم".

وواصل: "زيارة الخطيب سهلت حسم صفقة رضا، واللاعب كان لديه الرغبة في الانتقال للنادي الأهلي، ويتشرف بارتداء القميص الأحمر".

وأكمل: "لم يكن هناك لدينا أي شروط، ومفاوضاته مع الأهلي كانت سهلة، ونثق في قدرته على الظهور بشكل جيد مع الفريق، وسوف يشارك غدا الاثنين في تدريبات الفريق الأحمر".

وزاد: "كان هناك نادٍ كبير يريد ضم رضا، وما حسم الملف رغبة أحمد رضا في الانتقال للأهلي بالإضافة للجدية والسرعة في حسم الصفقة".