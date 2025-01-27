سيناتور أمريكي: روسيا تفوز ونحن نخسر الحرب في أوكرانيا

قال سيناتور أمريكي جمهوري، إن روسيا تربح حربها ضد أوكرانيا، رغم دعم الولايات المتحدة المستمر لكييف.

وقال السيناتور تومي توبيرفيل خلال مقابلة على إذاعة "WABC"، إن "أوكرانيا والناتو والولايات المتحدة خاضوا الحرب بشكل سيء، لدرجة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يفعل مايشاء" وفق تعبيره.

وتساءل توبيرفيل، "لماذا على بوتين التفاوض؟ بالإمكان اعتبار ما يحدث بأنه مباراة يتقدم فيها بوتين بـ3 أهداف، فلماذا يرغب في صفقة؟"، بحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي".

وأضاف أن "الأمريكيين مولوا أوكرانيا، لكنهم لا يستطيعون الفوز إنهم يخسرون هذه الحرب".

وكان دونالد ترامب الذي نُصّب رئيسا للولايات المتحدة الإثنين الماضي وصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سخيفة"، مهددا موسكو بعقوبات اقتصادية جديدة إذا لم توافق على اجراء مفاوضات.