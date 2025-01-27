"التطبيقيين": ندعم بقوة موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

أعلن جموع التطبيقيين برئاسة رمضان هلال، النقيب العام، رفضهم بأشد العبارات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدين أن هذه التصريحات تعد إنتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات المجتمع الدولي التي تعطي للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.

وشددت النقابة العامة للتطبيقيين، في بيان لها، على أنهم يقفون خلف القيادة السياسية ويدعمون بقوة الموقف الرسمي للدولة الذي رفض هذه التصريحات منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة حفاظا على وحدة الوطن وسلامة أرضيه ومساندة القضية الفلسطينية التي نعتبرها هى القضية الأساسية للأمة العربية جميعا.

ودعت “التطبيقيين” الشعب المصري وجميع القوى الوطنية والدول العربية جميعا إلى التكاتف والوقوف خلف موقف مصر الرسمى الرافض لمثل هذه الأطروحات ونصرة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياسته العدوانية بدلا من الصمت أمام أطروحات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة وتعميق الأزمة.