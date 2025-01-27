في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية.. وزير العدل يلقي كلمة نيابة عن رئيس الوزراء

ألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمته في مؤتمر المحاكمة الأفريقية الدستورية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

واستهل المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمته بالترحيب بجميع الحضور وقال فيها:

الحضور الكرام تحيه اجلال وتقدير واحترام لكم جميعا.. في البدايه فقد عهد الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر بالانابة عنه في هذا الاجتماع واحمل رسالته اليكم والتي تحوي في طياتها سعادته البالغه بعقد اجتماعكم ذي القيمه العاليه تحياتي وترحيبه بضيوف مصر الكرام وتمنيته بان ياتي اجماعكم وحقيقه الهدف المنشود منه بان القي كلمه رئيس الوزراء: في هذه المناسبه الطيبه السيدات والساده ها هي شمس العداله الدستوريه الافريقيه عبر قبلتها وبابها الواسع جمهوريه مصر العربيه مهدى الحضارات صاحبه القيم الدينيه الوسطى والاخلاق الحميده والعادات والتقاليد الحسنه والتي كانت معينه للمشرع الدستوري والقانوني انتهل منها عبر العصور والحريات العامه ضيوفنا الاعزاء فاهلا ومرحبا بكم في القاهره عاصمه النور والعلم وسبيل الباحثين عن مفاهيم الحق والعدل والمساواه القاهره التي تحصل الان قامات متميزه وعظيمه من كبار قضاه قارتنا.

والمجالس الدستورية الافريقية ملتقى الفكر الدستوري الاكبر على مستوى القارة قضاة صدقوا ما عاهدوا شعوبهم عليه بان يبقوا دائما حافظين لحدود الدستور مدافعين عن مبادئه واحكامه رائدهم في قضائهم التوازن بين حفظ من الأوطان واستقرارها وحمايه الحقوق الدستوريه للشعوب ها هي المحكمة الدستورية العليا المصرية الحصن الاعظم للشرعية في بلادنا الساهرة دوما على حماية الدستور وضمان علوه وسمو احكامه والتزام حدوده تقوم بدورها الرائد في خدمه وطننا وشعبنا العظيم.

اي عداله دستوريه الناجزه ناجزه قويه ومتوازنه تحفظ لشعوبنا حقوقها في الحريه والعدل والمساواه والتنميه والسلامه بما يحقق لها الامن والرفاهية التي تنشدها الحضور الكريم ان المحكمة.

عن التوجه المحمود للجمهورية الجديدة والسير قدما نحو الشراكة والتعاون مع جميع الدول الافريقية ومساعيها الدؤوبة وذلك في اطار تنفيذ ما أشار اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في دورة سابقة من اجتماعكم السنوي في سبيل بناء سياسات خارجيه تقوم على التعاون المشترك والتوازن فيما بينها غايتها في ذلك المحافظة على مصالحها ومصالح شركائها القاريين والدوليين وباعتبار .

بشحذ همتها وعقد عزيمتها على القيام بدورها الوطني والقاري نحو تحقيق مزيد من التعاون في مجال قضاء الدستوري على مستوى القارة الافريقية لتتناغم حركتها في هذا الاتجاه مع مؤسسات الدولة الاخرى وصولا للهدف المنشود الذي تسعى اليه الدوله المصريه وهو افريقيا موحده افريقيا قوية.

قارة افريقيا جزء مهم من العالم وان تحديات التي يواجهها العالم اليوم تفرض علينا العمل بصوره جماعيه لمواجهه تلك التحديات من منظور دستوري وقانوني وذلك لحد بالاثار السلبيه بالنزاعات الدوليه على بلادنا الافريقية لكي تواصل دولنا قدرتها على تحقيق التنميه المستدامه القيام بدورها في حمايه مخدرات شعوبها ودعم ورعايه الفئات الاكثر احتياجا تحقيقا للمبدا الدستوري الاسمى وهو العداله الاجتماعيه ان اجتماعكم رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم بالقاهرة ياتي بحضور المؤسسات الدستوريه العليا وصولا الى تحقيق المستوى الاعلى لطروحات شعوبنا الافريقيه في الحريه والعدل والمساواه وحمايه حقوق الانسان ذلك فانه يتعين التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المستجدات الحالية.

وكان لها تاثير على المجتمعات كافه مع ضروره مراعاه المقومات الثقافيه والاجتماعيه والاخلاقيه لكل دوله على حدى حتى تحقق المواجهه المجتمعيه السلميه والولائمه وفقه الله الى تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا والى الانجع من العمل اتمنى لكم الطيب الاقامه في بلدنا مصر.

حضر الجلسة الافتتاحية كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و المستشار بولس فهمي رئيس المحكمه الدستوريه العليا و المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمه وأمين عام المؤتمر.

كما حضر العديد من الوزراء و رؤساء المحاكم الدستوريه والعليا والمجالس الدستوريه الافريقيه ووفود قضائية رفيعة المستوى رؤساء الجهات والهيئات القضائية.