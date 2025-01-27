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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: ضبط 4 أطنان جبن ومخللات ومنتجات فاسدة وتحرير 288 مخالفة

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى
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أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية.

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 4 طن من أجبان، وملح ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام  إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت طن جبن أبيض، 2 طن ملح، 150 كيلو لحوم بلدية، 450 كيلو مخلل، 200 لتر كلور، 72 لتر خل، 180 كيلو طحينة، 400 علبة أدوية، 3 اسطوانة غاز ، وتحرير 194 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 94 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز ، انتهاء من الإنتاج نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض المخصص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

الدقهلية حملات محافظ تموين

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