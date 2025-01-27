بن جفير: صفقة التبادل ستكلفنا الكثير وستسبب لنا كارثة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا عن إعلام إسرائيلي يفيد بأن بن جفير قال:"صفقة التبادل ستكلفنا الكثير وستسبب لنا كارثة".



وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير، إلى استئناف الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "فصائل فلسطينية" أن عودة مئات الآلاف من النازحين إلى شمال غزة تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأضافت "الفصائل" أن مشاهد عودة الحشود الجماهيرية إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني.