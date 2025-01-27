نواب: نرفض تصريحات ترامب ويجب مخاطبة الكونجرس وصدور موقف عربي موحد ضد دعوات تهجير الفلسطينيين

رفض نواب مجلس النواب دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من الأرض ، و قال النائب ضياء داوود أن مصر غير قابلة للسقوط و عصية على ذلك بشعبها ، و عقيدة قواتها المسلحة الراسخة ، مشيرا إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء التعبير موقف المؤسسة التشريعية حيال ما تتعرض له المنطقة.

و قال النائب ضياء داوود “ الاختبار الذي تتعرض له المنطقة و مصر صعب ، مستطردا ندعم بوصلتنا الوطنية ، رافضا المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط ”.

وأضاف: "لن نكون شركاء لصناعة قرار أمريكي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينات القرن الماضي يتحقق بتقسيم العراق وسوريا والسودان وليبيا"، مشددا على أن “مصر غير قابلة للسقوط بوحدة الموقف السياسي الشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة التي لم تتغير عبر التاريخ”.

و قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، سبق وترددت، وأعلنا جميعا رفضنا لتهجير الشعب الفلسطيني، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية. وأضاف أبو العلا،: سيناء خطط أحمر ، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب" فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا، كما أن إنسانيا، متسائلا " كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهى جريمة في القانون الدولي و تخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، حيث أن إخلاء الأرض والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية.

وشدد أبو العلا على أننا لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير

ورفض الدكتور علي جمعه رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه .

وقال الدكتور على جمعه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي خصص المجلس جزءا منها لرفض دعوات تصفية القضية الفلسطينية :نهانا الله عن قتل النفس إلا بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه ،والتهجير القسري هدم للإنسان و التهجير مراد منه تدمير الأمم ،وهذا ما نرفضه.

وأستطرد الدكتور علي جمعه قائلا :ندافع عن امتنا وعرضنا حتى وإن أدي ذلك إلي الصدام كما رفض النائب منصف نجيب سليمان عضو مجلس النواب دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : حدود مصر مقدسه وهى تاريخية وسيناء مصر وأرضها ترجع للألاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء “واحنا صعايدة اللي يفرط في ارضه يفرط في عرضه” .

أما رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، أكد دعم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال :"نحن أمام قائد أعلى للقوات المسلحة رجل قوي رشيد يتعامل بكل حنكة".

وأضاف "نقول لك إن نواب مصر وشعب مصر يقفوا مع سيادتك داعمين ومساندين لك والقوات المسلحة المصرية ضد ما يفكر فيه البعض".

وطالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب لتوجيه رسالة للكونجرس الأمريكي لتحديد موقفه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال الشرقاوي في كلمته بالجلسة العامة ، إن "هذه التصريحات العبثية التي بدت وكأنها غير مدروسة تعبر عن موقف ثابت للإدارة الامريكية في مشروعات الصهيونية التوسعية".

وأضاف الشرقاوي "نعرف أن هذا هو المخطط القديم الجديد في ذهن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى المشروع التوسعي في الوطن العربي وسيناء.

وقال "لكننا نؤمن وبقوة أننا اقلية ومعارضة وطنيين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها أننا مصطفون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة في أي وقت وحين وفي مثل هذه الظروف التي صدر فيها هذه التصريحات العبثية من الرئيس الأمريكي".

وتابع "هذا قدر مصر، مصر الكبيرة التي تبحث عن إخوانها العرب في هذه اللحظة"، وشدد على ضرورة وجود موقفًا عربيًا موحدًا معبرًا عن الإرادة العربية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واختتم "ما لم نقبله وسط الحرب لن نقبله بعد وقف إطلاق النار".

و قال النائب هاني أباظة " أفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري و مواجهة المخططات ، مستطردا “ لن نفرط في الحقوق و سندافع عن القضية الفلسطينية”.