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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقا للمتهم بقـــ.تل والده طعنا في الخصوص

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسنين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.


وأحالت النيابة العامة المتهم "فؤاد.ع.ف.ح" ٢٥ سنة طالب مقيم : ۲۰ ش الامام الشافعي، الزرايب الخصوص القليوبية، في القضية رقم ٦٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۷۸۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ۱۰/ ۱۲ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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