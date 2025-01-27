برباعية الزمالك يهزم الجونة ويقفز لوصافة الدوري | ملخص وأهداف

حقّق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز قفز بالزمالك إلى وصافة الدوري، متساويًا في النقاط مع النادي الأهلي، ولكن بتفوق في فارق الأهداف.

أحداث المباراة:

هدف التقدم للزمالك:

في الدقيقة 7، سجل ناصر منسي هدف التقدم للزمالك برأسية متقنة، بعد عرضية دقيقة من أحمد مصطفى "زيزو"، ليضع الفريق في المقدمة مبكرًا.

هدف التعادل للجونة:

في الدقيقة 37، تمكن أحمد حسام من تسجيل هدف التعادل للجونة، بعد استغلاله لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الأهداف الثلاثة التالية للزمالك:

في الدقيقة 64، أضاف سيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك، بعد استغلاله لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 74، سجل عبد الله السعيد الهدف الثالث للفريق، بعد تسديدة قوية من داخل الصندوق.

في الدقيقة 95، أضاف سيف الجزيري الهدف الرابع للزمالك، ليُسدل الستار على المباراة بفوز كبير.

تشكيل الفريقين:

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

البدلاء:

محمد صبحي، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، محمود بنتايج، محمد عاطف، محمد السيد، كونراد ميشالاك، سيف الجزيري، حسام أشرف.

تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا – أحمد العش – أحمد حسام – أحمد رضا

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب – رضا صلاح – بلال السيد

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا – مروان محسن – علي الزاهدي

البدلاء:

عمرو شعبان، أحمد شوشة، عصام صبحي، سيف شيكا، محمود حسونة، نور السيد، أمين فافور، مازن ياسر، شامسو كابير.

ترتيب الفريقين بعد المباراة:

الزمالك: ارتفع رصيد النقاط إلى 20 نقطة، ليتساوى مع النادي الأهلي في المركز الثاني، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، حيث سجل الزمالك 21 هدفًا، بينما سجل الأهلي 16 هدفًا فقط.

الجونة: بقي رصيده عند 6 نقاط فقط، ليظل في المركز الأخير في جدول الترتيب بعد خوضه 10 مباريات.

تحليل المباراة:

الزمالك: أظهر الفريق أداءً هجوميًا قويًا، حيث سيطر على مجريات المباراة منذ البداية. الأهداف الأربعة تعكس قوة الهجوم وتنوع مصادر التهديف، خاصة مع تألق سيف الجزيري بتسجيله هدفين.

الجونة: على الرغم من تسجيل هدف التعادل، إلا أن الفريق لم يستطع الصمود أمام ضغط الزمالك، خاصة في الشوط الثاني، حيث تلقى ثلاثة أهداف.