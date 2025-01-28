أخبار محافظة القليوبية | أحكام بالإعدام شنقا للمتهم بقتل والده وسائق وافتتاح تطوير قسم الجراحة بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 300 مليون جنيه

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

الإعدام شنقا للمتهم بقـــ.تل والده طعنا في الخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسنين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "فؤاد.ع.ف.ح" ٢٥ سنة طالب مقيم : ۲۰ ش الامام الشافعي، الزرايب الخصوص القليوبية، في القضية رقم ٦٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۷۸۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ۱۰/ ۱۲ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

الإعدام شنقا للمتهمين بقـ.تل سائق توكتوك لسرقة هاتف محمول في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالإعدام شنقا لعاملين، لاتهامهم بقتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2487 لسنة 2023 جنايات العبور ثان، والمقيدة برقم 2865 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ع ح"، 24 سنة، عامل، ومقيم الزقازيق بالشرقية، و"مصطفى أ م"، 28 سنة، عامل، مقيم السلام القاهرة، لأنهما في يوم 22 / 7 / 2023 بدائرة ثان العبور بمحافظة القليوبية، قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم".وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض أداة بطشهما سلاح أبيض "كتر"، وما أن تمكنا منه حتى قيده الثاني لشل مقاومته وطعنه الأول طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

رئيس جامعة بنها: افتتاح قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي بتكلفة 300 مليون جنيه

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الدكتور أحمد القاصد أستاذ الجراحة ورئيس جامعة المنوفية وذلك على هامش انعقاد اليوم العلمي لقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري بالجامعة.

وأكد " الجيزاوي " أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين وآليات ذلك من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ، مؤكداً حرص جامعة جامعة بنها على تعميق التعاون المشترك في شتى المجالات مع جامعة المنوفية.

كما استعرض رئيس جامعة بنها خلال اللقاء أعمال التطوير التي يتم إنشائها بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي والمقرر افتتاحه الشهر المقبل بتكلفة 300 مليون جنيه وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن سعادته بتواجده بجامعة بنها ، مؤكدا حرصه على مزيد من التعاون والتكامل مع جامعة بنها في مختلف الأنشطة والخدمات البحثية والطلابية وخدمة المجتمع المشتركة بين الجامعتين.

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