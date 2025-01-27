وزير خارجية الصومال: إلغاء مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا

قال أحمد معلم فقي، وزير خارجية الصومال، إن هناك إقليما من الأقاليم الصومالية الخمسة يدّعي إعلان انفصاله عن باقي الصومال، معلقا "لسوء الحظ أن يعلن إقليم بالصومال الانفصال".

وأشار “فقي”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه حدثت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال ومع ذلك وقعوا اتفاقا مع إثيوبيا، منوها بأنه تم إلغاء مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا.

وأضاف وزير خارجية الصومال، أن هناك لجنة فنية لتنفيذ إعلان أنقرة، مشيرا إلى أن النوايا حتى الآن حسنة لإنهاء التوترات، حيث إنهم يسعون لاستقرار المنطقة.