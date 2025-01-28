تجديد حبس 5 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة داخل مدرسة بدار السلام

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس 3 طلاب وشخصين آخرين، 15 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء ما أسفر عن سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام.





جاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة مقطع فيديو، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار، بمواجهة المتهمين بالمقاطع، اقرو بارتكاب الواقعة.





كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المقاطع وفحصها، والتحرى حول الواقعة.