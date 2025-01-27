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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا فريد شوقي ضيف شرف "حسبة عٌمري" مع روجينا

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
سعيد فراج
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تشارك النجمة رانيا فريد شوقي كضيف شرف بمسلسل " حسبة عمري " بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان ، محمود البزاوي ، نادين ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

تقول رانيا فريد شوقي “عندما اتصلت بي المخرجة مي ممدوح وشرحت لي الدور وافقت علي الفور، لان روجينا صديقتي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية ، كما أن الورق بشكل عام ممتاز والدور الذي اشارك به ورغم انه ضيف شرف الا انه دور مؤثر علي مجري احداث المسلسل، وبدأت التصوير منذ يومين ، اقدم شخصية طبيبة بشرية”. 

رانيا فريد شوقي

"روجينا " هي سر موافقتي علي الظهور كضيف شرف في المسلسل ، لانها صديقتي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، كما أن الورق بشكل عام ممتاز والدورالذي اشارك به ورغم انه ضيف شرف الا انه دور مؤثر علي مجري احداث المسلسل. 

وبدأت التصوير منذ يومين ، اقدم شخصية طبيبة بشرية. 

رانيا فريد شوقي

أحداث حسبة عمري 

مسلسل "حسبة عمري "المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025، تدور احداثه  حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سر كبير، يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور، وتغيير تعاملها مع من حولها، ليجمع مسلسل "حسبة عمري" بين الدراما والتشويق في آن واحد، فهو جرعة مميزة لمحبي هذه الأعمال. 

مش رميو وجوليت

وعلي الجانب الآخر قالت رانيا أنها مشغولة بالعرض المسرحي " مش رميو وجوليت " وآخر اسبوعين بالموسم الشتوي من ٣٠ يناير : ٩ فبراير 
والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة د.أيمن الشيوى، و البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، مايكل سيدهم".

العرض من إعداد محمد السوري وعصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومريم العدل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، دعاية محمد فاضل القباني. 

رانيا فريد شوقي روجينا عمرو عبد الجليل مسلسلات رمضان حسبة عمري مسلسل حسبة عمري

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