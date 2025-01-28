اليوم.. محاكمة فرد أمن متهم بالتعد.ي على فتاتين في التجمع

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة فرد أمن لاتهامه بالتعدي على طفلتين في منطقة التجمع الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2216 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1188 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم بالتعدي على طفلتين في منطقة التجمع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.