قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا
بعد زياد كمال.. الزمالك يفاوض لاعبا جديدا من إنبي وخلاف يعطل الصفقة
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير
مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار
ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع هذا اللاعب.. من هو؟
من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط
آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-1-2025
دعاء الخوف والقلق.. يبعث الطمأنينة بالقلب في الحال
لا يمكن أن أترك ابنتي بدون علاج.. انهيار والدة المذيعة آلاء عبد العزيز على الهواء
رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف نجل زوجة الشيف الشربيني

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
ندى سويفى
×

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الطفل بالشيخ زايد، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من نجل زوجة الشيف الشربيني، على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بمدينة الشيخ زايد.

وقضت محكمة جنح الطفل بالشيخ زايد، في 26 ديسمبر الماضي، بمعاقبة نجل زوجة الشيف الشربيني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه تم الإبلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة عن وقوع حادث تصادم ووجود متوفي.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة. وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، ثم توقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة، وترجل منها وفر هارباً.

وتبين أنه في وقت لاحق، حضر إلى مقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 سنة ولا يحمل رخصة قيادة.

وأقر بأن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.

وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محكمة الشيخ زايد الشيف الشربيني جنح مستأنف الطفل الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

البطاقة الشخصية

أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بن شرقي

هشام حنفي: صفقة بن شرقي كانت تمويها ولن ينتقل إلى القلعة الحمراء

محمود حسن تريزيجيه

أول تعليق من تريزيجيه بعد إعلان عودته للأهلي

زيزو

إحصائية جديدة.. زيزو يتفوق على عماد متعب ووليد سليمان

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

فيديو

سيلينا جوميز - ترامب

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

اشرف بن شرقي

ازمة بن شرقي .. بين الريان و الاهلي و قصة فسخ التعاقد

الاء عبد العزيز

الفصام ولا تريند .. خبيرة نفسية تكشف حقيقة ما حدث للمذيعة الاء عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد