اليوم.. النطق بالحكم في استئناف نجل زوجة الشيف الشربيني

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الطفل بالشيخ زايد، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من نجل زوجة الشيف الشربيني، على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بمدينة الشيخ زايد.

وقضت محكمة جنح الطفل بالشيخ زايد، في 26 ديسمبر الماضي، بمعاقبة نجل زوجة الشيف الشربيني بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه تم الإبلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة عن وقوع حادث تصادم ووجود متوفي.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اصطدمت بدراجة نارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة قائد الدراجة. وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، ثم توقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة، وترجل منها وفر هارباً.

وتبين أنه في وقت لاحق، حضر إلى مقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته، وهو طالب يبلغ من العمر 16 سنة ولا يحمل رخصة قيادة.

وأقر بأن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.

وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته، وتولت النيابة العامة التحقيقات.