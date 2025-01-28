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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دون إصابات.. حريق يلتهم قاعة بلدية في باريس ويلحق أضراراً ببرج تاريخي

حريق
حريق
محمود محسن
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أذاعت فضائية يورونيوز عربية، نشوب حريق في قاعة بلدية الحي الثاني عشر في باريس، مما ألحق أضرارًا جسيمة ببرج الأجراس الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، بينما لم تُسجل أي إصابات. اندلع الحريق في سطح المبنى، حيث تمكن حوالي 150 من رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها في الصباح.

وأشار قائد شرطة باريس، لوران نونيز، إلى أن الجزء العلوي من برج الأجراس مهدد بالانهيار، مؤكدًا وجود خطر انهيار في هذا الجزء من المبنى التاريخي. وقد تم فرض منطقة أمنية حول قاعة البلدية لحماية المواطنين ومراقبة الوضع.

فيما يتعلق بالتحقيق، أكد نونيز أن السلطات ستبحث في أسباب الحريق لتحديد ما إذا كان حادثًا عرضيًا أو نتيجة لعمل متعمد.

باريس حريق الصباح النيران رجال الإطفاء

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