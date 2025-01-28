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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واجهة Nearby Devices الجديدة في One UI 7 تعزز تجربة اتصال أجهزة سامسونج

One UI 7
One UI 7
احمد الشريف
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كشفت سامسونج عن واجهة جديدة تُسمى Nearby Devices في نظام One UI 7، والتي تهدف إلى تبسيط عملية الاتصال بين أجهزة جالاكسي المختلفة. 

تتيح هذه الميزة، التي تم إطلاقها مع الهواتف الجديدة Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra، للمستخدمين الاتصال الفوري بأجهزة جالاكسي القريبة، مما يعزز تجربة النظام البيئي لسامسونج ويجعلها أكثر سلاسة.

ما هي واجهة Nearby Devices؟

واجهة Nearby Devices هي إحدى الميزات الجديدة التي تأتي مع نظام One UI 7، وهي متاحة عبر لوحة الإشعارات السريعة.

 تعرض هذه الواجهة قائمة بالأجهزة القريبة (كما يوحي الاسم) في الجزء السفلي من الشاشة، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بأي جهاز بسهولة عن طريق سحب أيقونة الجهاز إلى مركز الشاشة.

 تتميز الواجهة بتصميم سلس وحديث مع تأثيرات مستوحاة من الخيال العلمي، مما يجعلها جذابة من الناحية البصرية.

عند النقر على أيقونة جهاز معين، تظهر خيارات المشاركة والاتصال المتاحة بمجرد الاتصال بين الجهاز وهاتف Galaxy S25. 

حاليًا، يبدو أن هذه الميزة مدعومة فقط على هواتف Galaxy S25، ولكن قد يتم توسيع نطاق دعمها ليشمل أجهزة جالاكسي القديمة التي تعمل بنظام One UI 7 في المستقبل.

توافق الأجهزة

وفقًا لسامسونج، فإن ميزة Nearby Devices ستكون متوافقة فقط مع أجهزة جالاكسي الأخرى، بالإضافة إلى أجهزة التلفزيون الذكية والشاشات الذكية من سامسونج.

ويعد الهدف من هذه الميزة هو جعل عملية الاتصال بين أجهزة سامسونج أكثر سهولة وبديهية، مما يعزز النظام البيئي لسامسونج ويقربه من تجربة الاتصال السلسة التي تقدمها أبل بين أجهزتها.

لم يتم الكشف بعد عما إذا كانت الميزة ستكون متوافقة مع أجهزة من علامات تجارية أخرى. إذا كان التركيز حقًا على أجهزة جالاكسي، فإن دعم الأجهزة الأخرى قد يقلل من تأثير "الخصوصية" الذي تسعى سامسونج لتحقيقه.

إطلاق Galaxy S25

تم الإعلان عن هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra خلال حدث Unpacked الأسبوع الماضي، وهي متاحة الآن للحجز المسبق، مع بدء التوزيع العام في 7 فبراير.

على الرغم من أن الحدث أثار بعض التساؤلات حول مدى إثارة الأجهزة الجديدة، إلا أن الهواتف الجديدة جاءت بعدة ترقيات ملحوظة، بما في ذلك معالج جديد فائق السرعة، وميزات الذكاء الاصطناعي السياقية (Galaxy AI)، وتصميم جديد بزوايا مستديرة لهاتف Galaxy S25 Ultra.

تعزيز النظام البيئي لسامسونج

من الواضح أن سامسونج تسعى من خلال ميزة Nearby Devices إلى تعزيز نظامها البيئي، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر تماسكًا وسلاسة.

 تأتي هذه الخطوة  في إطار المنافسة الشرسة مع أبل، التي تتمتع بتكامل سلس بين أجهزتها مثل iPhone وApple Watch وMac.

الخلاصة

تمثل واجهة Nearby Devices في نظام One UI 7 خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة النظام البيئي لسامسونج، مما يجعل الاتصال بين الأجهزة أكثر سهولة وسرعة. 

مع إطلاق هواتف Galaxy S25، يبدو أن سامسونج تعمل على تعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، مع التركيز على التكامل بين الأجهزة وتحسين تجربة المستخدم.

سامسونج Galaxy S25 Nearby Devices

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