وحش سامسونج الجديد.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25



أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S25 إلى جانب هواتف Samsung Galaxy S25 Plus و هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra في حدث Galaxy Unpacked في سان خوسيه.

أما عن أبرز ميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra فهو يأتي بذاكرة وصول عشوائي جديدة 12 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت (في المملكة المتحدة وأستراليا) ويأتي الهاتف أيضا بإطار أنحف بنسبة 7% وعدسات كاميرات أكثر جرأة وحجرة تبريد بخارية أكبر.



يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بأبعاد 146.9×70.4×7.2 مم ويزن حوالي 162 جرام، حيث تم تصنيع الهاتف الجديد من خامات خارجية من الزجاج بالكامل وذلك مع إطار مصنوع من Armor ألومنيوم، كما يتمتع هاتف بطبقة حماية على ظهر الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، كما أنه يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس، فضلاً عن دعمه الـeSIM.





مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

أما عن بطارية هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra فهو يأتي ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير للطراز الأساسي وبطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة لجهاز Plus أما عن ميزات الكاميرات فهي لم تتغير عن هاتف Galaxy S24



عن الميزات الآخرى التي يأتي بها الهاتف فهو يدعم ميزات الذكاء الأصطناعي بما في ذلك Audio Eraser ويأتي بخيارات ألوان بحرية مثل الأزرق الجليدي، والفضي، والنعناعي



يبدأ سعر الطراز الأساسي من 799 دولارًا أمريكيًا / 799 جنيهًا إسترلينيًا / 1399 دولارًا أستراليًا

تبدأ الأسعار الإضافية من 999 دولارًا أمريكيًا / 999 جنيهًا إسترلينيًا / 1699 دولارًا أستراليًا

تأتي هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra بتكوينات تخزين 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، ويأتي كل إصدار مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.



سيتم شحن هاتف Galaxy S25 Plus بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت في جميع أنحاء العالم