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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش سامسونج الجديد.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25

هواتف Galaxy S25
هواتف Galaxy S25
لمياء الياسين
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أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S25 إلى جانب هواتف Samsung Galaxy S25 Plus و  هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra في حدث Galaxy Unpacked في سان خوسيه.

أما عن أبرز ميزات هاتف  Samsung Galaxy S25 Ultra  فهو يأتي  بذاكرة وصول عشوائي جديدة 12 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت (في المملكة المتحدة وأستراليا)  ويأتي الهاتف أيضا بإطار أنحف بنسبة 7% وعدسات كاميرات أكثر جرأة وحجرة تبريد بخارية أكبر.


يأتي هاتف  Samsung Galaxy S25 Ultra بأبعاد 146.9×70.4×7.2 مم ويزن حوالي 162 جرام، حيث تم تصنيع الهاتف الجديد من خامات خارجية من الزجاج بالكامل وذلك مع إطار مصنوع من Armor ألومنيوم، كما يتمتع هاتف بطبقة حماية على ظهر الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68، كما أنه يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس، فضلاً عن دعمه الـeSIM.


 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra  

أما عن بطارية هاتف  Samsung Galaxy S25 Ultra  فهو يأتي ببطارية بسعة  4000 مللي أمبير للطراز الأساسي وبطارية بسعة 4900 مللي أمبير في الساعة لجهاز Plus أما عن  ميزات الكاميرات فهي  لم تتغير عن هاتف Galaxy S24

عن الميزات الآخرى التي يأتي بها الهاتف فهو يدعم ميزات الذكاء الأصطناعي بما في ذلك Audio Eraser   ويأتي بخيارات ألوان بحرية مثل الأزرق الجليدي، والفضي، والنعناعي

يبدأ سعر الطراز الأساسي من 799 دولارًا أمريكيًا / 799 جنيهًا إسترلينيًا / 1399 دولارًا أستراليًا
تبدأ الأسعار الإضافية من 999 دولارًا أمريكيًا / 999 جنيهًا إسترلينيًا / 1699 دولارًا أستراليًا

تأتي  هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra  بتكوينات تخزين 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، ويأتي كل إصدار مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.


سيتم شحن هاتف Galaxy S25 Plus بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت في جميع أنحاء العالم

شركة سامسونج هواتف Samsung هواتف Galaxy S25 هواتف Samsung Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Plus

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