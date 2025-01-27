سامسونج تستخدم معالج Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر في سلسلة Galaxy S25

تُعد سلسلة هواتف Galaxy S25 الجديدة من سامسونج علامة فارقة في مجال الهواتف الذكية، حيث تعتمد جميع الطرازات على معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy، الذي يُعتبر أول معالج يُبنى باستخدام تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني (N3E) الخاصة بشركة TSMC.

التخلي عن معالجات Exynos

على عكس السنوات السابقة، لم تُستخدم معالجات Exynos الخاصة بسامسونج في هواتف Galaxy S25.

كانت سامسونج تعتمد على معالجات Exynos في الإصدارات العالمية، بينما تُستخدم معالجات Snapdragon في الأسواق الأمريكية والكندية والصينية.

لكن ضعف الإنتاجية في تصنيع معالجات Exynos 2500 بتقنية 3 نانومتر أجبر سامسونج على التخلي عنها لصالح معالجات Snapdragon 8 Elite for Galaxy في جميع هواتف السلسلة هذا العام.

زيادة أرباح Qualcomm بفضل صفقة سامسونج

قرار سامسونج باستخدام معالج Snapdragon 8 Elite بشكل كامل منح شركة Qualcomm فرصة لبيع 12 مليون وحدة إضافية من معالجاتها الرائدة.

ووفقًا لتقديرات المحلل ساميك شاتيرجي من JP Morgan، حققت Qualcomm أرباحًا إضافية بقيمة 2 مليار دولار نتيجة لهذه الصفقة، مما يعادل سعرًا يبلغ 166.67 دولارًا لكل وحدة.

تفاصيل أداء المعالج:

يعمل معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy بسرعة قصوى تصل إلى 4.47 جيجاهرتز مقارنة بـ 4.32 جيجاهرتز في الإصدار العادي.

يستخدم المعالج نوى Oryon الخاصة بـ Qualcomm بدلًا من النوى التي كانت تعتمد عليها من Arm Holdings سابقًا.

حصل في اختبارات الأداء Geekbench، المعالج على نتائج مذهلة، حيث وصل إلى 3220 نقطة في الأداء أحادي النواةو 10223 نقطة في الأداء متعدد النواة، متفوقًا بنسبة 20% على معالج A18 Pro من أبل المستخدم في iPhone 16 Pro Max في الاختبارات متعددة النواة.

تأثير الصفقة على أداء Qualcomm المالي

الأرباح الإضافية من هذه الصفقة ستُساهم في زيادة أرباح Qualcomm بمقدار 63 سنتًا للسهم الواحد بحلول عام 2025، وهو ما يمثل 5% من توقعات الأرباح الإجمالية للشركة في ذلك العام.

ماذا يعني هذا للمستخدم؟

اختيار سامسونج لمعالج Snapdragon 8 Elite في جميع هواتف Galaxy S25 يعني تحسينًا كبيرًا في أداء الهاتف، سواء من حيث السرعة أو الكفاءة.

كما يعزز هذا القرار موثوقية هواتف Galaxy عالميًا، حيث يتمتع المستخدمون حول العالم بنفس الأداء العالي بغض النظر عن السوق.

الخلاصة

تُبرز سلسلة Galaxy S25 قوة التعاون بين سامسونج وQualcomm في تقديم أداء استثنائي للمستخدمين.

تُواصل سامسونج مع معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy بتقنية 3 نانومتر، الابتكار وتوفير هواتف ذكية تتميز بأداء غير مسبوق.