"العاملين بالبنوك" تنظم احتفالية كبرى لدعم ذوي الهمم وشمولهم ماليا

نظّمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة النائبة الدكتورة سولاف درويش وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، احتفالية كبرى تحت شعار “الشمول المالي لذوي الإعاقة”.

حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إضافة إلى قيادات من القطاع المصرفي والتأمينات والأعمال المالية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشخصيات عامة وداعمين من المنظمات الإقليمية.

أقيمت الاحتفالية، التي تعكس حرص النقابة على دعم قضايا ذوي الهمم، في أجواء تخللتها كلمات ملهمة من الحضور، فيما أكد المشاركون على أهمية تعزيز دمج ذوي الإعاقة في منظومة الشمول المالي، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات المصرفية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة سولاف درويش، رئيسة النقابة، الدور المحوري الذي يلعبه الشمول المالي في تحسين جودة حياة ذوي الهمم، مشيرة إلى أن النقابة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى فتح آفاق جديدة لدمج هذه الفئة المهمة في المجتمع، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من ذوي الهمم المتميزين في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين النقابة ومؤسسات مصرفية لدعم مبادرات تمكين ذوي الإعاقة ماليًا واقتصاديًا.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج تهدف إلى تمكين ذوي الهمم في مختلف المجالات.

وفي السياق نفسه، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إلى الدور التنموي الذي يمكن أن يقوم به ذوو الهمم، خاصة في المشروعات الزراعية والصغيرة.

وأضاف الوزير أن البنوك المصرية دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، وتصميم المنتجات بطريقة تُلبي احتياجاتهم، حيث تحتوي بطاقات الائتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود النقابة لتعزيز مفهوم الشمول المالي وتعميق الوعي بأهميته، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.