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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محزن جدا.. ياسمين الخطيب تعلق على أنباء ضم الأهلي أشرف بن شرقي

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله
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علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على أنباء انتقال لاعب الريان القطري أشرف بن شرقي، للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على أكس: "موضوع انتقال بن شرقي للأهلي ده مُحزن جداً، ‏هو صحيح اللعيبة بيعتبروا النوادي محل عمل، مش زي المشجعين بيعتبروا ناديهم حياة فعادي إن لاعب ينتقل لنادي منافس”. 

وتابعت: “‏لكن حب بن شرقي للزمالك وحب جمهور الملكي له ماكنش عادي ماكنش بن شرقي كان ابننا إحنا.. لا حول ولا قوة إلا بالله”. 

أشرف بن شرقي .. بين الريان و الاهلي

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الريان القطري، على التفاصيل الشخصية المتعلقة بعقده مع الفريق الأحمر.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن ما يؤخر من انتقال بن شرقي للأهلي هو عدم حسم موقفه النهائي مع الريان القطري، إلا أن المفاوضات تظل قائمة، حيث يسعى الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي حال تعثر التعاقد مع بن شرقي، فإن النادي الأهلي وضع عدداً من الخيارات البديلة لتعزيز صفوفه في نفس المركز.

الزمالك أشرف بن شرقي ياسمين الخطيب الأهلي

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