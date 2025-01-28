بوسي تتألق بملابس كاجوال تبرز قوامها الممشوق

شاركت المطربة بوسي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور التي تبرز تألقها فى أحدث ظهور لها.

وظهرت المطربة بوسي بإطلالة كاجوال مرتدية بلوفر باللون الرمادى وبنطلون جينز أزرق فاتحا، ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة يد باللون الجملى وحذاءً بنفس اللون.

وتعتمد بوسي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



