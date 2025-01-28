إصابة 11 شخصا في١١ تصادم سيارتين أمام قرية الشيخية بقنا

أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، أمام مدخل قرية الشيخية التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم، بين سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى، أمام قرية الشيخية، نتج عنه إصابة ١١ شخصا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٥ سيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: عبد الله محمود محمد، 54 عاما، كدمات بالجسم، وهالة سعد محمد، 38 عاما، كدمات بالجسم، ومنى محمد أحمد، 35 عاما، كدمات بالجسم، محمد أشرف عابدين، 4 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى محمود بغدادي، 68 عاما، كدمات بالجسم، وحسن مصطفى محمود، 52 عاما، كسر بالذراع الأيمن.

وإصابة كل من: عبد المعطي علي شلبي، 53 عاما، كدمات بالجسم، وأحمد مدني محمود، 19عاما كدمات بالجسم، ومكية محمود محمد، 45 عاما، كدمات بالجسم، وعلي عابد بركات، 10 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



