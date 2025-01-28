ريمون عهدى: السوق العقارية قادرة على تعديل نفسها تلقائيا

أكد الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذى لوادي دجلة للتنمية العقارية، أن السوق العقارية المصرية تتمتع بقدرة استثنائية على التكيف مع التحديات المختلفة التي تواجهها.

وقال عهدي، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الثلاثاء، بالمتحف المصرى الكبير: “مهما كانت المطبات التي تمر بها السوق، فإن لديها القدرة على تعديل نفسها بشكل تلقائي، وهذا ما يجعلها سوقًا مرنة وقادرة على مواجهة أي تغيرات أو ضغوط قد تطرأ على المشهد الاقتصادي”.

وأضاف أن السوق العقارية تعد دائمًا خيارًا آمنًا ومضمونًا للاستثمار، موضحًا أنها استثمار جيد وستظل سوقًا جاذبة ومربحة مهما كانت الملابسات المحيطة بها، فهي توفر فرصًا طويلة الأجل وتمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس وادي دجلة إلى أن السوق المصرية تمتلك إمكانيات تتيح للشركات التوسع خارج حدود البلاد، موضحًا أن “التواجد خارج مصر بقوة أمر ممكن ومتاح بفضل قوة السوق المصرية”.

وتابع: “هذه السوق توفر أرضية صلبة للشركات التي تسعى للتوسع عالميًا، وهو ما يعكس مرونتها وقدرتها على دعم الاستثمارات الدولية”.

وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، شدد عهدي على أهمية تحديد مزيد من الرؤى الواضحة لما يمكن أن تقدمه السوق العقارية المصرية على الساحة العالمية.

وقال: “على سبيل المثال، السوق البرتغالية تركز على مفهوم العمل عن بُعد، في حين أن دبي تربط سوق العقارات بالاستثمار، ويجب أن يكون هناك رؤية أوسع تبرز ما تقدمه السوق العقارية المصرية من مزايا وقيم مضافة فى ملف تصدير العقار”.

وأضاف: “وادي دجلة تطور هيكلها التنظيمي بزيادة رأس المال بنسبة 121%، وضخ 2 مليار جنيه في الإنشاءات، وتسليم 1500 وحدة خلال 2024، مع ضم 60 فدانًا لمشروع مورانو بالعين السخنة”.



