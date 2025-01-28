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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مطروح ورفع المياه من الشوارع

امطار مطروح
امطار مطروح
ايمن محمود
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شهدت محافظة مطروح، صباح اليوم "الثلاثاء" أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من مدن محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وشهدت مدن مرسي مطروح والسلوم وبرانى والضبعة امطار غزيرة الى متوسطة  كما شهدت مدن العلمين والحمام امطار متوسطة.

 ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجالس المدن والحماية المدنية، ادارة مرور، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق الفورى بين جميع الجهات وسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الامطار خاصة بالطريق الدولي الساحلي مطروح اسكندرية ومطروح السلوم.

من ناحية اخرى افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح بمنطقة زاهر جلال، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة.

تفقد محافظ مطروح باكيات السوق مع الاقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع التخفيضات التى يشملها السوق من ٢٠% فأكثر للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه بسوق اليوم الواحد تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح.

وتنظم السوق الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركة العامة لتجارة الجملة ومشاركة نحو ٣٠ تاجر جملة وتجار الخضروات والفاكهة

ووجه محافظ مطروح بأن يقام يوم السبت من كل أسبوع في منطقة مختلفة لمساحة المحافظة الواسعة والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والاعلان عن اسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين.

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