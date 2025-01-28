ابتكار أول حذاء صديق للبيئة قابل للتحول إلى سماد| تفاصيل

ابتكرت شركة الأحذية البريطانية فيفوبيرفوت، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أول حذاء صديق للبيئة في العالم، مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقابل للتحويل إلى سماد، في محاولة لتجنب التخلص من ملايين الأحذية سنوياً في مكبات النفايات.

وقال آشر كلارك، مؤسس الشركة: «لإنتاج النموذج الجديد، تعاونا مع شركة علوم المواد «بالينا»، لإنشاء نماذج أولية للأحذية، سيتم تصنيعها بناء على حسب قياس القدم داخل المتجر، بطباعتها خلال 30 ساعة، واللدائن الحرارية المستخدمة في صنعها، هي 51% مواد بيولوجية، 49% بتروكيماويات، لا يمكن رميها على كومة سماد في نهاية الحديقة لتتحلل، يجب أن تذهب إلى مصنع سماد، لذلك بمجرد أن تهتري، يتم إرجاعها لتحويلها إلى سماد في منشأة صناعية، لتفتيتها وتحويلها إلى مادة غير سامة».