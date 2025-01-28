تعليق ناري من محمد شبانة علي صفقة تريزيجيه لـ الأهلي

علق الاعلامي محمد شبانة علي صفقة انتقال اللاعب محمود حسن تريزيجية للأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شبانة :تريزيجيه صفقة الأهلي"المشطشطة" ورمضان سافر لخطف بن شرقي وكوتيسا.

وأعلنت قناة النادي الأهلي، امس الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من صفوف فريق طرابزون سبور والمعار إلى الريان القطري.

وحسب ما أعلن أحمد شوبير، في تصريحات على قناة النادي الأهلي، فإن اللاعب سيتم انتقاله إلى صفوف الأهلي بداية من كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، ولمدة 5 مواسم مع المارد الأحمر.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.