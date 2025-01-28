أسعار الذهب في السعودية مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-1-2025، في السعودية ارتفعت مساء التعاملات، متأثرة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من التراجع أمس وخسائر كبيرة بقطاع الأسهم الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا 332.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار الاكثر انتشارا 290.75 ريال.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سجل 249.25 ريال

أسعار الذهب في السعودية