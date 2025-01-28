أجمد الباكات الشمال.. إعلامي يتغزل بنجم الأهلي

تغزل الاعلامي إبراهيم عبد الجواد بنجم الاهلي علي معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد :علي معلول مش مجرد محترف، هو أحد أهم المحترفين اللي دخلوا مصر بلا منازع. عقلية وشخصية واحترافية واحترام قبل ما يكون واحد من أجمد الباكات الشمال اللي لعبوا في مصر.

و تابع :إخلاصه وتفانيه كان سبب إن جمهور الأهلي يعتبره واحد من أبنائه. علي معلول اسم اتحفر في عقول وقلوب جماهير الأهلي

مش أشك أي لاعب بيوصل للتقدير والحب ده.

تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.